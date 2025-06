"Kuhstall und Silberteller": Neue Dauerausstellung auf Schloss Rammenau

Rammenau - Das Barockschloss Rammenau eröffnet am 29. Juni mit einem Familienfest (13 bis 17 Uhr) die neue Dauerausstellung "Kuhstall und Silberteller".

Heißen Besucher willkommen (v.l.): die Kuratorinnen Sabine Peinelt (40) und Antje Borrmann (45), Historien-Darstellerin Annett Meichsner (56, als Gattin des Erbauers Ferdinand von Knoch) und Schlösserland-Chef Christian Striefler. © Eric Münch

Sie präsentiert zwei ganz unterschiedliche Lebenswelten - den Alltag der adeligen Herrscherfamilie und den Tagesablauf der Untertanen.

Für die einen beginnt anno 1777 der Tag im Kuhstall oder auf dem Feld - für die anderen mit einer Tasse heißer Schokolade im beheizten Salon.

"Dreieinhalb Jahre Planung und jede Menge Herzblut sind in den neuen Rundgang geflossen. Wir lassen 300 Jahre Schlossgeschichte und die Schlossbewohner lebendig werden. Die Ausstellung spricht viele Sinne an und bezieht die ganze Anlage ein", so Schlösserland-Sprecherin Anita Radike.

Mit Vitrinen in der Art barocker Guckkästen, interaktiven Stationen und theaterhaften Szenen werden die Geschichten im Schloss und im Meierhof neu erzählt.