Massenhafte Schock-Anrufe in Bautzen: Betrüger täuschen Verkehrsunfall vor

Bautzen - Der Landkreis Bautzen ist am Donnerstag von einer Welle sogenannter Schock-Anrufe überschwemmt worden.

Es meldeten sich dann weinerliche Stimmen, welche von dem Unfall berichteten, so die Polizei.

Verursacht hätte diesen der Sohn oder die Tochter. In einigen Fällen gaben sich die Täter auch direkt als die Angehörigen aus.

Die Betrüger wollten sich so "Haft-Kautionen" von bis zu 10.000 Euro erschleichen. In den 30 bis zum Donnerstagnachmittag angezeigten Fällen fiel keiner der Angerufenen auf den Trickbetrug herein.