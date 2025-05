Rund um die Uhr geöffnet: Dieser Kiosk in Sachsen funktioniert ganz "automatisch"

Oederan - Snacks, Drinks und Süßkram jederzeit auf Knopfdruck: In Oederan ( Erzgebirge ) hat ein vollautomatischer Kiosk geöffnet - 24 Stunden, sieben Tage die Woche! Betreiber Sebastian Breng (40) kommt mit seinem Kiosk "Peppers Snackers" in die Stadt des Kleinerzgebirges.

Das Geschäft in der Freiberger Straße stand seit 2016 leer. Ab 1. Juni zieht "Peppers Snackers" ein. © Petra Hornig

"Vor zwei Jahren habe ich mit zwei Automaten in Freiberg angefangen", so Breng. Mittlerweile gibt's unter anderem Standorte in Sayda und Brand-Erbisdorf.

Oederan ist nun der nächste Halt in seiner Kiosk-Offensive durch Mittelsachsen und das Erzgebirge.

Das Sortiment? "Alles, was man im Kiosk so findet", verspricht Breng. Neben Klassikern wie Kaugummis, Pringles oder Cola soll es auch ausgefallene Produkte geben: "Wir haben japanische und amerikanische Snacks, Vapes, ein paar alkoholische Getränke - und natürlich einen Kaffeeautomaten."

Bezahlt wird bar, mit Karte, Apple Pay oder PayPal. Wer zu härteren Sachen greifen will, braucht einen Ausweis: "Die Automaten scannen ihn und prüfen das Alter automatisch."