Skandinavischer Advent: Auf Schloss Rochsburg steppt der Elch

Lunzenau - Mystisch, magisch und mit ganz viel Herz startet Schloss Rochsburg in den Advent: Der "Elchtag" am 30. November bringt skandinavisches Flair in den Burghof: mit einer Schatzsuche und Wichtelwerkstatt für Kinder, Stockbrot überm offenen Feuer, Bogenschießen und einem Konzert mit skandinavischer Weihnachtsmusik.

Schloss Rochsburg wird zur Kulisse für den skandinavischen Advent. © Sven Gleisberg

Dafür übergeben die Schlossherren das Regiment vorübergehend an Berufsschüler der Sächsischen Sozialakademie Chemnitz, die den Elchtag gemeinsam mit behinderten Menschen ausrichten.

"40 angehende Heilerziehungspfleger und 25 Krankenpflegehelfer arbeiten Hand in Hand mit Klienten der Diakonie Waldkirchen, beispielsweise beim Kartenverkauf und dem Catering", sagt Berufsschullehrer und Initiator Burkhard Werner (52). "Das ist eine wunderbare Gelegenheit, erlernte Fähigkeiten praktisch anzuwenden."

Für nordische Klänge sorgt die Dresdner Band Julvisor mit schwedischen Weihnachtsliedern, von denen einige seltsam vertraut klingen. "Skandinavier haben einige deutsche Weihnachtslieder importiert. Wer genau hinhört, erkennt sie", verrät Burkhard Werner.

Ebenfalls am Start: das Welttheater Frankenberg, das den Elchtag mit organisiert und Vorgucker auf sein Programm 2026 im Gepäck hat - wie den beliebten Thementag zur Olsenbande und ganz neu zu Bud Spencer.