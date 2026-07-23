Sprit-Frust in Zwickau: Warum ist das Tanken dort teurer als in Chemnitz?

560 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Tankrabatt ist verpufft, die Preise schießen nach oben. Benzin kostet mehr als vor der Steuerentlastung. Doch Zwickauer Autofahrer trifft es besonders.

Von Raik Bartnik

Zwickau/Chemnitz - Der Tankrabatt ist verpufft, die Preise schießen wieder nach oben. Benzin kostet bundesweit inzwischen sogar mehr als vor der Steuerentlastung, auch Diesel wird immer teurer. Doch Zwickauer Autofahrer trifft es besonders: Sie zahlen mehr als im nur rund 40 Kilometer entfernten Chemnitz.

In Zwickau ist der Sprit im Schnitt deutlich teurer als in Chemnitz.
In Zwickau ist der Sprit im Schnitt deutlich teurer als in Chemnitz.  © Uwe Meinhold

Zwei Preis-Checks zeigen den Aufschlag. Vor einer Woche kostete Super E5 in Zwickau im Schnitt 2,26 Euro je Liter, in Chemnitz "nur" 2,14 Euro - zwölf Cent weniger. Beim Diesel waren es 2,21 statt 2,12 Euro.

Am Mittwoch schrumpfte der Abstand: Super E5 kostete in Zwickau 2,33 Euro, in Chemnitz 2,29 Euro, Diesel 2,28 statt 2,26 Euro.

Warum ist Zwickau teurer? Falk Forhoff (60) vom ADAC Sachsen sieht einen Grund im örtlichen Wettbewerb: "Preisunterschiede innerhalb einzelner regionaler Kraftstoffmärkte entstehen durch die Dichte des Tankstellennetzes." Wo viele Stationen konkurrierten, seien die Preise meist niedriger.

Lieber anderes Bundesland als heimische Provinz: Sachsens junge Lehrer gehen fremd
Sachsen Lieber anderes Bundesland als heimische Provinz: Sachsens junge Lehrer gehen fremd

Chemnitz bietet schon zahlenmäßig mehr Auswahl: Das Portal tankpreise.de erfasst dort 35 Tankstellen, in Zwickau nur 15. Die Zahl allein beweist zwar noch keinen schwachen Wettbewerb, mehr Stationen und unterschiedliche Marken können aber den Preisdruck erhöhen.

Falk Forhoff (60) vom ADAC Sachsen hält Maßnahmen gegen überhöhte Kraftstoffpreise für nötig - konkreter wird er aber nicht.
Falk Forhoff (60) vom ADAC Sachsen hält Maßnahmen gegen überhöhte Kraftstoffpreise für nötig - konkreter wird er aber nicht.  © ADAC / Juergen Loesel
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Punkt 12 Uhr sprang der Preis an der Chemnitzer Aral-Tankstelle an der Zschopauer Straße auf 2,39 Euro für Super E5 und 2,35 Euro für Diesel - exakt wie an der Vergleichsstation in Zwickau.
Punkt 12 Uhr sprang der Preis an der Chemnitzer Aral-Tankstelle an der Zschopauer Straße auf 2,39 Euro für Super E5 und 2,35 Euro für Diesel - exakt wie an der Vergleichsstation in Zwickau.  © Uwe Meinhold
Auch die Zwickauer Aral-Tankstelle an der Planitzer Straße startete am Mittwoch, 12 Uhr, mit identischen Preisen - um 16 Uhr war E5 hier jedoch bereits drei Cent und Diesel zwei Cent teurer als in Chemnitz.
Auch die Zwickauer Aral-Tankstelle an der Planitzer Straße startete am Mittwoch, 12 Uhr, mit identischen Preisen - um 16 Uhr war E5 hier jedoch bereits drei Cent und Diesel zwei Cent teurer als in Chemnitz.  © Ralph Kunz

Unterschiedliche Einkaufs- und Transportkosten verursachen regionale Preisunterschiede

Gundula Seifert (64, l.) und Juliane Kurbjuhn (36) betreiben die Sprint-Tankstelle in Chemnitz-Schönau. Beide sagen: "Entweder man macht es mit Herz und Seele oder man lässt es."
Gundula Seifert (64, l.) und Juliane Kurbjuhn (36) betreiben die Sprint-Tankstelle in Chemnitz-Schönau. Beide sagen: "Entweder man macht es mit Herz und Seele oder man lässt es."  © Uwe Meinhold

Auch JET verweist auf den Konkurrenzkampf vor Ort sowie auf "Rohölkosten beziehungsweise Einkaufskosten für Benzin und Diesel sowie die Transportkosten". Andere Konzerne wie ARAL oder Shell lassen sich dagegen nicht in die Karten schauen.

Das Bundeskartellamt bestätigt: Kraftstoff werde meist aus der nächstgelegenen Raffinerie oder dem nächsten Tanklager geliefert. Unterschiedliche Einkaufs- und Transportkosten könnten deshalb regionale Preisunterschiede verursachen.

Den Ärger der Autofahrer bekommen oft Menschen ab, die an den Preisen nichts ändern können. Gundula Seifert (64) und ihre Schwiegertochter Juliane Kurbjuhn (36) betreiben die Sprint-Tankstelle an der Zwickauer Straße in Chemnitz-Schönau. "Wir können gar nichts tun", sagen sie.

Neues Migrationszentrum in Dresden: Flüchtlingsrat sieht Gefahr für Menschenrechte
Sachsen Neues Migrationszentrum in Dresden: Flüchtlingsrat sieht Gefahr für Menschenrechte

Die Preise würden von der Zentrale übermittelt und automatisch an Kasse, Zapfsäulen und Preistafel geändert. "Wir wissen es wahrscheinlich ein oder zwei Sekunden früher als die Kunden."

Auch ihre Vergütung steigt nicht mit dem Preis. "Unsere Provision ist konstant. Das hat nichts mit dem Preis an der Säule oder am Preismast zu tun." Branchenkenner sprechen von etwa einem bis zwei Cent Provision pro verkauftem Liter.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (2)

Mehr zum Thema Sachsen: