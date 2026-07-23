23.07.2026 05:58 Sprit-Frust in Zwickau: Warum ist das Tanken dort teurer als in Chemnitz?

Der Tankrabatt ist verpufft, die Preise schießen nach oben. Benzin kostet mehr als vor der Steuerentlastung. Doch Zwickauer Autofahrer trifft es besonders.

Von Raik Bartnik

Zwickau/Chemnitz - Der Tankrabatt ist verpufft, die Preise schießen wieder nach oben. Benzin kostet bundesweit inzwischen sogar mehr als vor der Steuerentlastung, auch Diesel wird immer teurer. Doch Zwickauer Autofahrer trifft es besonders: Sie zahlen mehr als im nur rund 40 Kilometer entfernten Chemnitz.

In Zwickau ist der Sprit im Schnitt deutlich teurer als in Chemnitz. © Uwe Meinhold Zwei Preis-Checks zeigen den Aufschlag. Vor einer Woche kostete Super E5 in Zwickau im Schnitt 2,26 Euro je Liter, in Chemnitz "nur" 2,14 Euro - zwölf Cent weniger. Beim Diesel waren es 2,21 statt 2,12 Euro. Am Mittwoch schrumpfte der Abstand: Super E5 kostete in Zwickau 2,33 Euro, in Chemnitz 2,29 Euro, Diesel 2,28 statt 2,26 Euro. Warum ist Zwickau teurer? Falk Forhoff (60) vom ADAC Sachsen sieht einen Grund im örtlichen Wettbewerb: "Preisunterschiede innerhalb einzelner regionaler Kraftstoffmärkte entstehen durch die Dichte des Tankstellennetzes." Wo viele Stationen konkurrierten, seien die Preise meist niedriger. Sachsen Lieber anderes Bundesland als heimische Provinz: Sachsens junge Lehrer gehen fremd Chemnitz bietet schon zahlenmäßig mehr Auswahl: Das Portal tankpreise.de erfasst dort 35 Tankstellen, in Zwickau nur 15. Die Zahl allein beweist zwar noch keinen schwachen Wettbewerb, mehr Stationen und unterschiedliche Marken können aber den Preisdruck erhöhen.

Falk Forhoff (60) vom ADAC Sachsen hält Maßnahmen gegen überhöhte Kraftstoffpreise für nötig - konkreter wird er aber nicht. © ADAC / Juergen Loesel

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Punkt 12 Uhr sprang der Preis an der Chemnitzer Aral-Tankstelle an der Zschopauer Straße auf 2,39 Euro für Super E5 und 2,35 Euro für Diesel - exakt wie an der Vergleichsstation in Zwickau. © Uwe Meinhold

Auch die Zwickauer Aral-Tankstelle an der Planitzer Straße startete am Mittwoch, 12 Uhr, mit identischen Preisen - um 16 Uhr war E5 hier jedoch bereits drei Cent und Diesel zwei Cent teurer als in Chemnitz. © Ralph Kunz

Unterschiedliche Einkaufs- und Transportkosten verursachen regionale Preisunterschiede