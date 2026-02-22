Stoppt das "Netzpaket" weitere Wind- und Solarparks in Sachsen?

Dresden - Wenn staatliche Planwirtschaft auf physikalische Grenzen trifft: Weil hochsubventionierte Wind- und Solaranlagen immer häufiger gedrosselt werden müssen, weil die Leitungen überlastet sind, will die Bundesregierung mit einem "Netzpaket" gegensteuern. Während das bei Energiewende-Profiteuren in Sachsen für einen Aufschrei sorgt, könnte Strom für die Bürger billiger werden.

Will Wind- und Solarparks nur noch dort haben, wo es entsprechende Netzkapazitäten gibt: Bundesenergieministerin Katherina Reiche (52, CDU). © IMAGO/Political-Moments

Das Problem: In wind- und sonnenreichen Stunden produzieren Wind- und Solarparks große Mengen Strom, die bei Einspeisung in die Netze zur thermischen Überlastung der Leitungen und Störungen der Netzfrequenz bis hin zum Blackout führen würden.

Also werden die Anlagen immer wieder gedrosselt. Diese Eingriffe heißen Redispatch. Die Betreiber bekommen dafür bislang Geld - die Kosten gelten als Netzkosten und werden über die Netzentgelte von den Stromkunden bezahlt.

Doch das soll sich jetzt ändern. Mit ihrem "Netzpaket" möchte Bundesenergieministerin Katherina Reiche (52, CDU) Investitionen in Wind- und Solarparks dorthin lenken, wo Netzkapazität vorhanden ist - in der Regel da, wo industrielle Großabnehmer von Strom beheimatet sind.

Weite Teile Sachsens würden dagegen wegen schwacher Netze künftig als "kapazitätslimitiert" gelten. Heißt: Neue Anlagen bekämen dort bei Abschaltungen keine Entschädigung mehr.