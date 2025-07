Auffahrunfall in Lichtenstein: Auto fängt Feuer

Lichtenstein - Schreckmoment in der Lichtensteiner Innenstadt (Landkreis Zwickau): Am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr kam es nach ersten Informationen auf der Lößnitzer Straße in Höher der Fußgängerampel zur Einfahrt ins Parkhaus zu einem Auffahrunfall, mit unerwarteter Folge.