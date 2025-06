Bei Unfällen in Sachsen: Motorradfahrer schwer verletzt

Döbeln/Frankenberg - Bei Unfällen in Döbeln und in Frankenberg sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Laut Polizei kam er dann etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Choren in einer Linkskurve von der Straße ab, verlor die Kontrolle über sein Bike der Marke MV Agusta, fuhr dann in den Straßengraben und überschlug sich.

Am Samstagabend war ein Motorradfahrer (37) auf der Kreisstraße 7521 in Richtung Döbeln unterwegs.

Auch in Frankenberg wurde am Samstag ein Biker schwer verletzt. Ein 43-Jähriger war am Mittag mit seiner Suzuki auf der Altenhainer Straße (B180) in Richtung Altenhain unterwegs.

In der Nähe der Einmündung Eder-Straße mussten zwei Autos verkehrsbedingt anhalten.

"Der 43-jährige Biker leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision mit den Fahrzeugen zu verhindern. Im Zuge dessen kamen er und dessen 12-jährige Sozia zu Sturz und zogen sich schwere Verletzungen zu", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.