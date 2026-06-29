Drei Schwerverletzte nach Transporterunfall in Sachsen: Was hat zum Unfall geführt?
Regis-Breitingen - Drei Personen wurden am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.
Ein 43-Jähriger war gegen 16.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen der Ortslage Regis-Breitingen und der S50 in nördliche Richtung unterwegs.
In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten, kam wieder auf die Straße, kippte dann aber zur Seite und rutschte in den Straßengraben.
Das erklärte Polizeisprecherin Therese Leverenz am Sonntagmorgen.
Sowohl der Fahrer als auch zwei Insassen (ein 40-Jähriger und ein 44-Jähriger) wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden.
Die Polizei sucht nach Zeugen
Wie hoch der Sachschaden ist, konnte am Sonntag noch nicht gesagt werden. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die S50 wurde für circa zwei Stunden voll gesperrt.
Am Montagvormittag veröffentlichte die Polizei, dass man nach Zeugen sucht, die den Unfall beobachtet haben. Konkret sucht man nach den Personen, die als Ersthelfer am Ort waren und nach Personen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrverhalten geben können.
Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 in 04328 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 255 - 2850 (tagsüber) sonst (0341) 255 – 2910 melden.
Erstmeldung am 28. Juni um 10.56 Uhr, aktualisiert am 29. Juni um 14.10 Uhr.
Titelfoto: Feuerwehr Regis-Breitingen