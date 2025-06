Durch Zaun in Garten gerast: Lkw nach zerstörerischer Suff-Fahrt abgefackelt

Ottendorf-Okrilla-Medingen - Das flammende Ende einer Schreckens-Fahrt? Am späten Donnerstagabend ist ein Lkw in Medingen, einem Ortsteil von Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen ), auf einem umzäunten Grundstück abgebrannt.

Kein Parkplatz: Ein offenbar betrunkener Lkw-Fahrer soll mit seinem Laster auf ein Grundstück gerast sein. © Roland Halkasch

Laut Görlitzer Polizei kam ein 63-jähriger Laster-Fahrer gegen 22.30 Uhr in Medingen nach rechts von der Hauptstraße ab. Mit seinem tonnenschweren Lkw durchbrach der Mann einen Zaun und setzte sein Gefährt auf ein Grundstück.

Im Anschluss an die Kollision fing der Laster an zu brennen. Die Feuerwehr konnte den brennenden Lkw sowie eine lodernde Hecke noch in der Nacht löschen. Der Mann am Steuer, der laut Behörden anscheinend unter Alkoholeinfluss stand, konnte sich offenbar noch rechtzeitig aus seinem Gefährt befreien und erlitt leichte Verletzungen.

Der Sachschaden ließ sich am Freitagnachmittag noch nicht beziffern. Die Bergung lief, Ermittlungen dauern an. Vermutet wird, dass der Lkw-Fahrer auch für andere Schäden auf seiner zurückgelegten Strecke verantwortlich sein könnte.