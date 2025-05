Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr: 22-Jähriger bei Crash im Erzgebirge schwer verletzt

Pockau-Lengefeld - In Pockau-Lengefeld ( Erzgebirge ) ist am Samstag ein Biker (22) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Ein 22-jähriger Biker wurde bei einem Unfall auf der B101 schwer verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Motorradfahrer war mit seiner Yamaha auf der B101 aus Marienberg kommend in Richtung Freiberg unterwegs.

Zur gleichen Zeit war eine VW-Fahrerin (76) ebenfalls auf der B101, aber in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

"Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 22-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Golf", teilte die Polizei am Sontag weiter mit.