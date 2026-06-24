Tödlicher Moped-Unfall in Sachsen: 17-Jähriger stirbt

Lengenfeld - Bei einem schweren Unfall in Lengenfeld ( Vogtland ) hat am Dienstag ein Jugendlicher (†17) sein Leben verloren.

Der Mopedfahrer (†17) erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 19 Uhr kam es im Ortsteil Irfersgrün zu dem Unglück.

Der 17-jährige Mopedfahrer war mit seiner MZ auf der Stangengrüner Straße aus Richtung Zum Quirl kommend in Richtung Höllstraße unterwegs.

Laut Polizei geriet er dann beim Befahren einer Rechtskurve zu weit nach links und stürzte.

Eine Ford-Fahrerin (44), die dem Mopedfahrer entgegenkam, versuchte noch auszuweichen, konnte allerdings einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Anwohner eilten sofort zum Verletzten, um zu helfen. Der Jugendliche erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.