Tödlicher Motorrad-Crash in Sachsen: Biker rammt Reh und stirbt

Ein Motorradfahrer verunglückte bei einem Wildunfall tödlich. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 22.30 Uhr am Mittwoch entdeckte ein Zeuge auf dem Meißner Weg in Bodenbach (bei Nossen) eine beleuchtete Kawasaki, liegend auf der Straße, rief die Polizei.

Die rückte daraufhin samt Notarzt an, doch der Fahrer (†58) konnte nicht mehr gerettet werden. Er war noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen.

In der Nähe fanden die Beamten ein verendetes Reh und machten damit einen Wildunfall als Ursache der Tragödie aus.