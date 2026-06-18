Tödlicher Motorrad-Crash in Sachsen: Biker rammt Reh und stirbt
Nossen - Tragisches Ende einer Motorrad-Ausfahrt!
Gegen 22.30 Uhr am Mittwoch entdeckte ein Zeuge auf dem Meißner Weg in Bodenbach (bei Nossen) eine beleuchtete Kawasaki, liegend auf der Straße, rief die Polizei.
Die rückte daraufhin samt Notarzt an, doch der Fahrer (†58) konnte nicht mehr gerettet werden. Er war noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen.
In der Nähe fanden die Beamten ein verendetes Reh und machten damit einen Wildunfall als Ursache der Tragödie aus.
Glimpflich ging ein weiterer Crash fast zeitgleich im Moritzburger Ortsteil Auer aus: Eine Yamaha-Fahrerin (17) krachte dort auf der Staatsstraße 81 ebenfalls in eines von zwei Rehen, die plötzlich auf der Straße standen. Beide Tiere rannten davon, die Bikerin verletzte sich leicht.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa