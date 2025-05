15.05.2025 11:33 2.911 Tödlicher Unfall im Vogtland: 21-jähriger Simson-Fahrer stirbt

Von Sebastian Gogol

Oelsnitz/Vogtl. - Am Mittwochabend kam es im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf (Vogtland) zu einer schrecklichen Tragödie: Ein junger Mann (21) kam mit seiner Simson in einer Kurve von der Fahrbahn ab und bezahlte die Fahrt mit dem Leben. Ein Simson-Fahrer (21) kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und bezahlte die Fahrt mit dem Leben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Gegen 21.36 Uhr erreichte der Notruf die Polizei: Auf der Zaulsdorfer Straße zwischen Raasdorf und Zaulsdorf entdeckten erschrockene Autofahrer im Straßengraben einen reglosen Körper, daneben das zerstörte Kleinkraftrad. Der junge Fahrer war offenbar kurz nach einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Die Zaulsdorfer Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

