Tödlicher Unfall in Lauta: Auto kommt von Straße ab und kracht gegen Hauswand

Lauta - Ein Auto ist in der Nacht zu Sonntag in Lauta (Landkreis Bautzen ) gegen eine Hauswand gekracht. Der Fahrer überlebte den Unfall nicht.

Ein Pkw ist in der Nacht zum Sonntag gegen eine Hauswand in Lauta gekracht. Der Fahrer überlebte nicht. © xcitepress/Vivian Opitz

Wie die Görlitzer Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 3.30 Uhr zwischen der Berliner Straße und der Mittelstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer des Wagens aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand geprallt sein.

Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Hubschrauber wurden sofort zu der Unfallstelle alarmiert. Für den Fahrer kam dennoch jede Hilfe zu spät.

Da der Einsatz auf der Senftenberger Straße noch immer läuft, konnte die Polizei derzeit noch keine genaueren Angaben zu dem Fahrer machen.