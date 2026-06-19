Tödlicher Unfall mit Schulbus: Biker stirbt noch am Unfallort

Waldheim - Großer Schock am Freitagmorgen in Waldheim ( Mittelsachsen )! Offenbar übersah ein Motorradfahrer beim Abbiegen einen Schulbus und krachte in ihn hinein. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät.

Im mittelsächsischen Waldheim ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus ums Leben gekommen. © Ralph Kunz

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall auf der Bahnhofstraße um 7.25 Uhr gemeldet.

Der Biker fuhr von der Breuningstraße in die Bahnhofstraße und stieß dort mit einem Schulbus zusammen, den er laut Polizeiinformationen übersehen hatte.

Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen erlag der Motorradfahrer seinen Verletzungen noch vor Ort.

Glück im Unglück: Die Schulkinder im Bus sowie der Fahrer blieben unverletzt. Sie werden vor Ort betreut.