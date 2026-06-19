Tödlicher Unfall mit Schulbus: Moped-Fahrer (87) stirbt noch am Unfallort

Waldheim - Großer Schock am Freitagmorgen in Waldheim ( Mittelsachsen )! Offenbar übersah ein 87-jähriger Moped-Fahrer beim Abbiegen einen Schulbus und krachte in ihn hinein. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät.

Im mittelsächsischen Waldheim ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus ums Leben gekommen. © Ralph Kunz

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall auf der Bahnhofstraße um 7.25 Uhr gemeldet.

Der 87-Jährige fuhr von der Breuningstraße in die Bahnhofstraße und stieß dort mit einem stadteinwärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten Schulbus (Fahrer: 22) zusammen.

Der Moped-Fahrer erlitt durch den Zusammenprall schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger medizinischer Maßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Ein Kind in dem Bus wurde leicht verletzt. Zudem mussten mehrere Kinder vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden.