Unfall bei Oldtimer-Rundfahrt in Sachsen: Kind schwer verletzt

Hartmannsdorf - In Hartmannsdorf bei Kirchberg (Landkreis Zwickau ) ist am Samstag ein Kind bei einer Oldtimer-Rundfahrt schwer verletzt worden.

Ein Kind (6) wurde während einer Oldtimer-Rundfahrt schwer verletzt. (Symbolfoto) © dpa/Stephan Jansen

Gegen 16.30 Uhr war ein Teilnehmer (26) der "Kirchberg Classics" mit seinem Opel auf der Rothenkirchener Straße in Richtung Badstraße unterwegs.

Als er sich langsam einem Haltepunkt auf Höhe der Feuerwehr näherte, lief plötzlich ein Kind aus einer Gruppe heraus auf die Straße.

Laut Polizei wurde das sechsjährige Kind vom Außenspiegel des Opel erfasst.