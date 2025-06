Unfall legt Grenzübergang im Erzgebirge lahm

Reitzenhain - Frontalcrash im Erzgebirge ! Am Mittwochnachmittag brauchten Berufspendler starke Nerven. Durch den Unfall kam es zu einer Wartezeit von bis zu zwei Stunden.

Alles in Kürze

Der VW-Fahrer wurde ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 14.45 Uhr war ein VW Bus aus Richtung Tschechien auf der B174 unterwegs. In Höhe des Ortseinganges Reitzenhain geriet das Fahrzeug aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und krachte mit einem entgegenkommenden Lkw DAF frontal zusammen.

Die Straße musste voll gesperrt werden. In beide Richtungen bildete sich ein kilometerlanger Stau. Berufspendler und vor allem Lkw-Fahrer mussten in dem Stau eine zweistündige Wartezeit in Kauf nehmen.



Mittlerweile ist die Straße wieder freigegeben.