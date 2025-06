18.06.2025 14:01 Von Bäumen eingesperrt: 70-Jähriger landet mitten im Wald und kommt nicht mehr raus

In Naunhof bei Leipzig fuhr ein 70-Jähriger in einer Rechtskurve geradeaus weiter in einen Wald. Die Feuerwehr musste ausrücken und ihn befreien.

Von Tamina Porada

Naunhof - In der Nordstraße in Naunhof bei Leipzig kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall. Die Insassen des Autos, ein älteres Pärchen, landeten plötzlich mitten im Wald. Während des Unfalls entstand auch Sachschaden am Auto. © Medienportal Grimma/Sören Müller Gegen 11.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Naunhof, Ammelshain, Fuchshain, Klinga und der stellv. Kreisbrandmeister sowie Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Laut TAG24-Informationen von vor Ort wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass eine Person eingeklemmt sein soll. Die Meldung bestätigte sich zum Teil. Die beiden älteren Personen waren mit ihrem Opel Astra auf der Lutherstraße unterwegs. Nach rechts führt die Straße dann in die Nordstraße. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der 70-jährige Fahrer aber nicht um die Kurve, sondern geradeaus weiter und damit direkt in ein Waldstück. Sachsen Unfall Vorfahrt missachtet: Kleinbus und Ford kollidieren - Sechs Verletzte, darunter Kinder Dort wurden die beiden dann von den umstehenden Bäumen und Sträuchern eingesperrt und konnten sich von allein nicht mehr aus dem Auto befreien. Die Insassen des Fahrzeuges mussten die Feuerwehr rufen, weil sie durch die dichte Vegetation nicht mehr aussteigen konnten. © Medienportal Grimma/Sören Müller Die Kameraden der Feuerwehr schnitten das Fahrzeug frei und befreiten die Insassen. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben und medizinisch untersucht. Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, entstand nach ersten Informationen ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Die genaue Unfallursache wird nun ermittelt.

