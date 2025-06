VW fliegt aus der Kurve: War der Fahrer betrunken?

Geyer/Zwönitz - Zu einem heftigen Unfall kam es am späten Freitagabend im Erzgebirge . Dabei wurde ein VW-Fahrer schwer verletzt.

Alles in Kürze

Der Fahrer musste mit einer Schleifkorbtrage aus dem VW befreit werden. © André März

Wie die Polizei mitteilte, war der 74-Jährige gegen 22.40 Uhr auf der S260 zwischen dem Abzweig zur S258 und Geyer unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn in ein Waldstück ab und prallte gegen mit einem Verkehrszeichen, zwei Leitpfosten, einer Baumwurzel und kam nach mehr als 50 Metern in einem Graben zum Stehen.

Weitere Personen, die hinter dem Volkswagen fuhren und den Unfall sahen, leisteten umgehend Erste Hilfe und wählten den Notruf.

Mithilfe der Feuerwehr und einer Schleifkorbtrage konnte der Rettungsdienst den Fahrer aus seinem Auto befreien. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.