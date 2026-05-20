Großes Volksfest im Vogtland abgesagt: Veranstalter nennt die Gründe

Plauen - Bereits zum 30. Mal sollte in diesem Jahr der "Plauener Herbst" stattfinden. Doch das dreitägige Volksfest wurde abgesagt. Wie der Gewerbeverein "Initiative Plauen" mitteilte, habe er sich das als Veranstalter nicht leicht gemacht.

Die Plauener müssen dieses Jahr auf den "Plauener Herbst" verzichten. © Ralph Kunz

Nach intensiven Beratungen musste sich der Gewerbeverein gegen das beliebte Volksfest im Vogtland entscheiden. Er verweist dabei auf stark gestiegene Kosten, hohe Sicherheitsauflagen und fehlende organisatorische Ressourcen.

Auf ihrer Webseite führt die "Initiative Plauen" ihre Entscheidung weiter aus. Während der Organisation des "Plauener Frühlings", der vom 8. bis 10. Mai gefeiert wurde, zeigte sich, "dass unter den derzeitigen Rahmenbedingungen die Planung und Durchführung eines weiteren großen Stadtfestes im Herbst nicht sichergestellt werden kann."

Ein hochreguliertes Sicherheitskonzept würde Flächen für Händler, Vereine und Künstler sperren. Das mache eine wirtschaftlich tragbare Ausgestaltung des Festgebietes sehr schwierig. Auch die Kosten für Sicherheitskräfte seien gestiegen.

Parallel dazu käme ein Rückgang von Sponsorenleistungen sowie eine "teilweise überproportionale Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen."