Großes Volksfest im Vogtland abgesagt: Veranstalter nennt die Gründe
Plauen - Bereits zum 30. Mal sollte in diesem Jahr der "Plauener Herbst" stattfinden. Doch das dreitägige Volksfest wurde abgesagt. Wie der Gewerbeverein "Initiative Plauen" mitteilte, habe er sich das als Veranstalter nicht leicht gemacht.
Nach intensiven Beratungen musste sich der Gewerbeverein gegen das beliebte Volksfest im Vogtland entscheiden. Er verweist dabei auf stark gestiegene Kosten, hohe Sicherheitsauflagen und fehlende organisatorische Ressourcen.
Auf ihrer Webseite führt die "Initiative Plauen" ihre Entscheidung weiter aus. Während der Organisation des "Plauener Frühlings", der vom 8. bis 10. Mai gefeiert wurde, zeigte sich, "dass unter den derzeitigen Rahmenbedingungen die Planung und Durchführung eines weiteren großen Stadtfestes im Herbst nicht sichergestellt werden kann."
Ein hochreguliertes Sicherheitskonzept würde Flächen für Händler, Vereine und Künstler sperren. Das mache eine wirtschaftlich tragbare Ausgestaltung des Festgebietes sehr schwierig. Auch die Kosten für Sicherheitskräfte seien gestiegen.
Parallel dazu käme ein Rückgang von Sponsorenleistungen sowie eine "teilweise überproportionale Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen."
Hat der "Plauener Herbst" eine Zukunft?
Der Verein blicke dennoch zuversichtlich in die Zukunft und hält an seinem Ziel fest, "ein lebendes Stadtleben in Plauen aktiv mitzugestalten".
Auch deswegen versichert die Initiative, dass der "Plauener Frühling" im kommenden Jahr wie gewohnt stattfinden soll.
Darüber hinaus soll auch das Pendant im August kommendes Jahr wieder stattfinden. Mit ausreichender Vorbereitungszeit und zusätzlicher Unterstützung sieht der Verein der Umsetzung durchaus optimistisch entgegen.
Zwischen all dem steht auch ein Führungswechsel bei der Initiative im Raum. Im Januar gab der langjährige und beliebte Vorstandsvorsitzende Steffen Krebs bekannt, dass er seine Funktion niederlege.
Seitdem wird der Verein vom bisherigen zweiten Vorsitzenden Rico Kusche kommissarisch geleitet. Er führt die Funktion bis zur nächsten Vorstandswahl im Herbst aus.
Bei all den Veränderungen und den Vorhaben seien auch immer neue engagierte Mitglieder herzlich willkommen.
Titelfoto: Stadt Plauen/Archiv