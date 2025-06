Von Sachsen-Fans mitfinanziert: Die Olsenbande bekommt endlich ihr Denkmal

Das ist das Ding! Henning Sprogøe (71, Sohn von Ove Sprogøe) staunt über das Denkmal, das auch seinen Vater würdigt. © privat / Paul

In Valby, einem kleinen Stadtteil von Kopenhagen, wurde am Sonntag die Statue der drei Bandenmitglieder enthüllt. Egon, Benny und Kjeld in jeweils 200 Kilo Bronze gegossen, gefeiert von einigen Ehrengästen und auch von noch lebenden Darstellern der 14 Olsenbanden-Filme.

"Eine sehr emotionale Einweihung. Vor allem, weil wir zwischenzeitlich nicht mehr an eine Umsetzung des teuren Projekts geglaubt haben", räumte Paul Wenzel (39) ein.

Der Chef des sächsischen Olsenbanden-Fanclubs: "Die Idee entstand schon vor vielen Jahren. Solch ein Denkmal hat hier in der Nähe der Nordisk-Filmstudios einfach gefehlt."