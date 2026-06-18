Wie herzlos! Diebe klauen das Abschiedsgeschenk der Vorschulkinder

Freital - Was für eine miese Aktion! Eigentlich wollten die Freitaler Kinder der "Fuchs-Gruppe", bevor sie in die Schule kommen, ihrer Kita eine Bank mit ihren Handabdrücken schenken. Doch kurz bevor es so weit war, nahmen Diebe das schwere Stück einfach mit.

Romy Meyer (35,h.l.), den anderen Eltern und Kindern der Fuchs-Gruppe blieb nur nioch die Palette. © Holm Helis

Nun hoffen die Eltern, dass es rechtzeitig wieder auftaucht. Mutter Romy Geyer (35) ist noch immer fassungslos: "Sonntag haben wir sie zum letzten Mal gesehen", sagt sie gegenüber TAG24. "Am Dienstag war sie dann weg."

Im Kindergarten "Naturbande" in Freital ist es Tradition, dass die Vorschulkinder vor dem Wechsel in die Schule ein kleines Geschenk hinterlassen.

Diesmal war es mit der 1,60 Meter breiten und 80 Kilogramm schweren Massivholzbank etwas größer.

"Mein Mann ist handwerklich begabt", sagt Geyer. "Von jedem der 14 Kinder wollten wir einen Handabdruck eingravieren, die Kinder ihn dann mit Farbe füllen."

Von mindestens drei Kindern sind die Abdrücke schon auf der Sitzfläche, dann kamen jedoch die Diebe.