Wie in "Go Trabi Go"! Im ID.3 auf den Spuren von Udo Struutz nach Neapel

"Go Trabi Go 2.0 - voll elektrisch": Timo Binge (23. l.) und Jim Schwarz (22, r.) wollen im ID.3 nach Neapel fahren.

"Wir wollen unsere Tour aus dem letzten Jahr jetzt noch einmal wiederholen", sagt Jim im August-Horch-Museum in Zwickau. 2024 waren beide mit einem Trabi nach Italien gefahren – eine Hommage an den Kultfilm "Go Trabi Go".

Jetzt soll die ID.3-Tour über die gleiche Strecke zeigen, ob auch moderne Mobilität Abenteuer kann.

Das Auto wird ihnen von VW gestellt. "Ohne Bedingungen", schmunzelt Sprecher Christian Sommer. "Nur bitte heil zurückbringen."

Start ist am 18. Juli vor der heimischen Haustür. Von dort aus geht’s wieder über 4000 Kilometer über München zum Gardasee, dann durch Westitalien nach Neapel und östlich zurück. Gut eine Woche wollen sie unterwegs sein.

Jim ist gelernter Elektriker, Timo Eisenbahnsignalmechaniker. Vorbereitet haben sich die beiden kaum. "Wir haben uns das Netz der Ladestationen angeschaut – Italien ist voll davon. Wird schon klappen", sagt Timo entspannt.

Auf Instagram-Content kann man bei den Jungs übrigens lange warten: "Social Media ist nicht so unser Ding. Wir machen Bilder."