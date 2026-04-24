16-Millionen-Euro-Projekt: Zwickau macht Weg für neue Ballsporthalle frei

Zwickau - Der Handschlag ist gegeben, die Tinte trocken: Jetzt kann in Zwickau -Neuplanitz endlich die neue Sporthalle gebaut werden.

Vertrag unterschrieben, Baustart im Blick (v.l.): Goldbeck-Niederlassungsleiter Jörg Bechmann, Zwickaus OB Constance Arndt (47, BfZ) und Goldbeck-Sales-Manager Henning Förster. © Ralph Kunz

Stadt und Bauriese Goldbeck unterzeichneten den Vertrag für das 16-Millionen-Euro-Projekt. Bis Ende 2027 soll direkt neben der alten Halle ein moderner Sporttempel für Schüler, Vereine und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau entstehen.

"Für mich ist es ein schöner Tag, ich werde in den nächsten Monaten jeden Schritt genießen. Feiern werde ich, wenn wir die Halle eröffnen", freute sich Zwickaus OB Constance Arndt (47, BfZ).

Geplant ist eine bundesligataugliche Dreifeldhalle für bis zu 1500 Zuschauer. Sachsen schießt gut sechs Millionen Euro zu. Für die BSV-Handballerinnen wird der Neubau ein Befreiungsschlag. Ihre Heimspiele finden derzeit mit großem Aufwand in der Stadthalle statt.

Die Neuplanitzer Halle stammt aus den achtziger Jahren, hat ihre besten Tage hinter sich und ist für Spitzenhandball schlicht zu klein, zu eng und nicht mehr zeitgemäß.