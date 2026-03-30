Beim Spaziergang: Mann findet zwei Bomben und nimmt sie mit nach Hause

Zwickau - Bombenfund in Zwickau ! Am Sonntagnachmittag war ein 68-jähriger Mann mit einer Sonde auf einem Feld an der Freitagstraße unterwegs. Im Bereich einer Baumgruppe zeigte ihm der Metalldetektor einen Fund an.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm die beiden Stabbrandbomben an sich. © Philipp Schulze/dpa

Der Mann grub laut Polizei an der besagten Stelle zwei Gegenstände aus und nahm sie mit in sein Auto.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei den beiden Gegenständen um Stabbrandbomben britischer Herkunft.

Der 68-Jährige informierte umgehend die Polizei, ein Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm die beiden Bomben anschließend mit.

"Der Mann wurde eindringlich zur Vorsicht sensibilisiert", teilte die Polizei mit.