Beim Spaziergang: Mann findet zwei Bomben und nimmt sie mit nach Hause
Zwickau - Bombenfund in Zwickau! Am Sonntagnachmittag war ein 68-jähriger Mann mit einer Sonde auf einem Feld an der Freitagstraße unterwegs. Im Bereich einer Baumgruppe zeigte ihm der Metalldetektor einen Fund an.
Der Mann grub laut Polizei an der besagten Stelle zwei Gegenstände aus und nahm sie mit in sein Auto.
Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei den beiden Gegenständen um Stabbrandbomben britischer Herkunft.
Der 68-Jährige informierte umgehend die Polizei, ein Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm die beiden Bomben anschließend mit.
"Der Mann wurde eindringlich zur Vorsicht sensibilisiert", teilte die Polizei mit.
Im Rahmen dieses Fundes rät die Polizei: Geht beim Fund von unbekannten metallischen Gegenständen stets vorsichtig vor. In keinem Fall solltet Ihr die Gegenstände selbst bergen. Stattdessen im Zweifelsfall die Polizei informieren.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa