Jurassic Freizeitpark XXL macht Station in Sachsen
Zwickau - Ab Freitag stampfen in Zwickau Urzeit-Giganten übers Rollfeld. Auf dem Flugplatz (Reichenbacher Straße 131) macht "Jurassic Freizeitpark XXL" Station - Deutschlands größter mobiler Dinopark mit mehr als 70 Urzeitwesen und gewaltigen Monstern in Lebensgröße.
Schausteller Justin Freiwald (31) aus Reichenbach/Vogtland verspricht ein großes Spektakel: "Das ist nicht nur zum Gucken, sondern auch zum Anfassen."
Viele Modelle laden zum Klettern oder Draufsitzen ein, dazu gibt es jede Menge Fotomotive.
"Wir haben aus Amerika voll animierte Dinosaurier, die atmen, die die Augenlider bewegen und sich echt bewegen." Genau das soll den Besuchern das Gefühl geben, direkt in die Vergangenheit zurückkatapultiert zu werden.
Der längste Dino misst satte 35 Meter bei drei Tonnen Gewicht, der höchste bringt es auf 10,50 Meter. Ein Teil ist aus angefertigtem Polyester, das in Formen gegossen wird.
Ausstellung zum ersten Mal in Zwickau
Viele der beweglichen Dinos bestehen aber aus Schaumstoff, der mit einer Haut überzogen ist und in dem jede Menge Elektronik steckt.
Und es bleibt nicht bei der bloßen Dino-Parade. Zur Ausstellung gehört auch ein spezielles Kino mit einem Dokumentationsfilm, der eigens für das Event angefertigt wurde. Außerdem gibt es eine Ausgrabungsstätte, in der Kinder selbst zu kleinen Forschern werden können.
Die Idee für den Dinopark kommt direkt aus Freiwalds Kindheit: "Jurassic Park war für mich als Kind das Highlight", erinnert er sich. Schon immer sei er Dino-Fan gewesen.
Seit zehn Jahren tourt die Ausstellung durch Deutschland und ist zum ersten Mal in Zwickau: 17. bis 26. April, täglich 14 bis 18 Uhr, am Wochenende ist bereits ab 11 Uhr offen. Tickets (auch online erhältlich): 14 Euro (Kinder 13 Euro).
Titelfoto: Uwe Meinhold