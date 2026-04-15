Jurassic Freizeitpark XXL macht Station in Sachsen

Zwickau - Ab Freitag stampfen in Zwickau Urzeit-Giganten übers Rollfeld. Auf dem Flugplatz (Reichenbacher Straße 131) macht "Jurassic Freizeitpark XXL" Station - Deutschlands größter mobiler Dinopark mit mehr als 70 Urzeitwesen und gewaltigen Monstern in Lebensgröße.

Ashanti Freiwald (23) vom Veranstalter-Team blickt ins Maul eines Spinosauriers. © Uwe Meinhold

Schausteller Justin Freiwald (31) aus Reichenbach/Vogtland verspricht ein großes Spektakel: "Das ist nicht nur zum Gucken, sondern auch zum Anfassen."

Viele Modelle laden zum Klettern oder Draufsitzen ein, dazu gibt es jede Menge Fotomotive.

"Wir haben aus Amerika voll animierte Dinosaurier, die atmen, die die Augenlider bewegen und sich echt bewegen." Genau das soll den Besuchern das Gefühl geben, direkt in die Vergangenheit zurückkatapultiert zu werden.

Der längste Dino misst satte 35 Meter bei drei Tonnen Gewicht, der höchste bringt es auf 10,50 Meter. Ein Teil ist aus angefertigtem Polyester, das in Formen gegossen wird.