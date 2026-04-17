Millionen-Defizit: Zwickau will ausgeglichenen Haushalt bis 2029 erreichen

Zwickau - Schafft Zwickau bis 2029 den ausgeglichenen Stadthaushalt? Dieses ehrgeizige Ziel hat sich die Stadtspitze gesetzt und dafür ein knallhartes Sparpaket geschnürt.

Zwickaus Finanzbürgermeister Sebastian Lasch (48, SPD) hat in allen Ämtern "jeden Stein umgedreht". © Ralph Kunz

Mehr als ein Jahr lang hat eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Finanzbürgermeister Sebastian Lasch (48, SPD) jeden Euro in den Ämtern umgedreht – auf der Suche nach Einsparungen und neuen Einnahmequellen. Jetzt liegt ein Paket mit gut 100 Maßnahmen vor.

Bis 2029 klafft im Stadthaushalt ein Loch von rund 15 Millionen Euro. Genau das soll mit dem sogenannten Haushaltsstrukturkonzept möglichst geschlossen werden: Zwölf bis 15 Millionen Euro soll die Streichliste bringen. OB Constance Arndt (47, BfZ) macht klar, wie ernst die Lage ist: "Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Die Zwickauer sollen verstehen, warum wir das machen müssen."

Es sei nicht die Schuld der Stadt, die Kommunen lebten von Bund und Land.