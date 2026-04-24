Sie stand bereits für Fotos vor der Kamera: Zwickauer Volksfest hat jetzt eine Königin

Zwickau - Mit einer Premiere startet am heutigen Freitag die Zwickauer Volksfestsaison. Auf dem Platz der Völkerfreundschaft öffnet das Frühlingsfest der Schausteller seine Tore – und bis zum 10. Mai gibt es erstmals sogar eine Volksfest-Königin. Die neue Queen heißt Saskia Graichen (27) und gibt dem bunten Trubel auf dem Rummel jetzt ein charmantes Gesicht.

Rummel-Chef Marco Walz (46) holt Saskia Graichen (27) in seine "Walzerfahrt". © Kristin Schmidt

Die junge Zwickauerin ist Model und sieht ihre neue Rolle als Abenteuer. "Es ist einfach etwas Neues. Ich habe schon so viel gesehen, aber so etwas habe ich noch nicht gemacht", sagt sie.

Auf dem Fest will sie nicht bloß geschniegelt lächeln, sondern mittendrin sein. "Ich werde auf dem Volksfest viel rumlaufen, viel filmen, viel mit Kindern in Kontakt treten. Natürlich bin ich die Königin, repräsentiere das Ganze."

Genau das ist auch die Idee hinter dem neuen Gesicht des Frühlingsfestes. Rummel-Chef Marco Walz (46) wollte mehr als nur Karussells, Lichter und Zuckerwatte.

"Das haben wir einfach gemacht, weil eine gute Seele auf dem Festplatz vonnöten ist. Man kann auch sagen: eine Art Ansprechpartner."

Die Idee hat er aus Nürnberg mitgebracht. "Dort haben sie auch so eine Volksfestkönigin gehabt und das hat mir sehr gut gefallen."

Saskia steht seit Jahren für Fotos und Videos vor der Kamera und ist auch online aktiv. Dass sie nun plötzlich Volksfest-Queen ist, verdankt sie einem Zufall. "Marco hatte mich bei Facebook entdeckt."