Straßenbahn in Zwickau mit Steinen und Glasflasche attackiert

Zwickau - Attacke auf eine Straßenbahn in Zwickau : Ein Unbekannter warf Schottersteine und eine Glasflasche auf eine Tram. Nun sucht die Polizei den Randalierer.

Ein Unbekannter warf unter anderem Schottersteine auf eine Straßenbahn in Zwickau. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/thes2680, Ralph Kunz

Der Vorfall geschah in der Nacht auf Mittwoch an der Haltestelle "Westsächsische Hochschule". Gegen 23.20 Uhr flogen die Gegenstände gegen die Tram.

"An der Verglasung der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro", teilt die Polizei mit. Der Täter verschwand anschließend.

