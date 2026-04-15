Straßenbahn in Zwickau mit Steinen und Glasflasche attackiert
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Zwickau - Attacke auf eine Straßenbahn in Zwickau: Ein Unbekannter warf Schottersteine und eine Glasflasche auf eine Tram. Nun sucht die Polizei den Randalierer.
Der Vorfall geschah in der Nacht auf Mittwoch an der Haltestelle "Westsächsische Hochschule". Gegen 23.20 Uhr flogen die Gegenstände gegen die Tram.
"An der Verglasung der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro", teilt die Polizei mit. Der Täter verschwand anschließend.
Nun suchen die Beamten Zeugen. Wer hat die Attacke auf die Straßenbahn beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/thes2680, Ralph Kunz