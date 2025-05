Schon der dritte Wal dieses Jahr: Kadaver bei Sankt Peter-Ording angespült

Von Gloria Geyer

Sankt Peter-Ording - Bereits am Samstag ist ein toter Buckelwal am Strand von Sankt Peter-Ording angespült und anschließend geborgen worden. Der rund zehn Meter lange Buckelwalbulle sei von der Tourismuszentrale rund 800 Meter südlich der Seebrücke im Ortsteil Bad entdeckt worden, teilte die Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer mit. Es ist schon der dritte in diesem Jahr.