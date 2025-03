Die letzte Rose gibt’s nur mit VPN – so kannst Du den Bachelor auch im Ausland schauen!

Du freust Dich auf die neueste Folge „Der Bachelor“, doch beim Start kommt nur die ernüchternde Meldung: „Dieser Inhalt ist in Ihrer Region nicht verfügbar.“ Warum passiert das?

Viele Streaming-Plattformen beschränken den Zugriff auf bestimmte Regionen. Deutsche Inhalte sind oft nur in Deutschland verfügbar. Lizenzrechte: Serien wie „Der Bachelor“ dürfen aufgrund von Lizenzverträgen nicht überall gezeigt werden.

Die Lösung? Ein VPN! Mit einem VPN kannst Du Deinen Standort virtuell ändern. Wähle einfach einen deutschen Server aus, und schon sieht die Plattform Deine IP-Adresse, als wärst Du in Deutschland. So streamst Du den Bachelor überall – ohne Einschränkungen! Das funktioniert natürlich auch mit den internationalen Bachelor-Staffeln. So kannst Du via VPN von Deutschland aus auch mit dem US-Bachelor oder den Rosenkavalieren aus den Nachbarländern Schweiz und Österreich mitfiebern.