So schaust Du GZSZ im Ausland mit VPN

“GZSZ” wird in Deutschland über Streaming-Plattformen wie RTL Plus (früher TV Now) angeboten. Diese Dienste sind jedoch durch Geoblocking geschützt, wodurch sie außerhalb Deutschlands nicht zugänglich sind. Der Grund für diese Einschränkung: Lizenzrechtliche Vereinbarungen erlauben nur die Ausstrahlung in bestimmten Regionen (Ländersperre). Da Deine IP-Adresse abgelesen wird, um Deinen Standort zu bestimmen, ist der Zugriff auf deutsche TV-Sender im Ausland ohne ein Abo eines virtuellen privaten Netzwerks nicht möglich.