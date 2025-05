Monarchs erwartet in Kiel ordentlich Gegenwind

Dresden - Stürmisches Gastspiel für die Dresden Monarchs ? Im hohen Norden erwarten die Königlichen alles andere als royale Bedingungen. Gegen die Kiel Baltic Hurricanes könnte es am Samstag (16 Uhr) im Kilia Stadion mächtig Gegenwind geben.

Je nach Wind könnte Quarterback Justin Miller (27) weniger auf sein Passspiel setzen. © Robby Wendrock

Neben dem Gegner, der bereits jetzt unter Druck steht, sind auch starke Winde um die 45 km/h angesagt. Auch ein wenig Regen steht - je nach Wetterdienst - noch als Möglichkeit.

"Es kommt drauf an, wie windig es wird. Dann hat es mitunter Einfluss auf das Passspiel. Es kann natürlich auch Auswirkungen auf die Entscheidung haben, ob und wann du lieber auf das Field Goal gehst. Kickst du gegen den Wind, solltest du deutlich näher an der Goal Line sein", erklärt Headcoach Greg Seamon (69), der die Bedingungen nicht außer Acht lassen will.

"Wir müssen schauen, wie die Bedingungen sind. Ist es sehr windig, wird das Laufspiel eine größere Aufmerksamkeit bekommen. Aber wir sind ausgeglichen in unserem Spiel, können beides. Wir hatten 32 Läufe und 31 Pässe im ersten Spiel."

Immerhin können sich Spieler und Trainer bereits morgens einen Eindruck von den Bedingungen machen, denn die knapp acht Stunden Busfahrt werden schon am Freitag absolviert. Müde Beine wird es also nicht geben.