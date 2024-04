Herbe Rutsche in der Königsklasse: Telekom Baskets Bonn müssen ins Entscheidungsspiel!

Peristeri – Die Basketballer der Telekom Baskets Bonn haben den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der Champions League verpasst. Am Mittwoch verlor der Titelverteidiger sein Spiel bei Peristeri Bwin deutlich mit 62:90 (34:46).

Headcoach Roel Moors (45) und sein Team wollen den Champions-League-Titel verteidigen. © Jürgen Schwarz/dpa

Nachdem der Basketball-Bundesligist das erste Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Griechen gewonnen hatte, kommt es am kommenden Dienstag in Bonn zum entscheidenden dritten Duell um den Halbfinaleinzug.

Nach einem guten Start mussten die Bonner einen 2:15-Lauf Peristeris hinnehmen. Die Gäste ließen defensiv zu einfache Abschlüsse in Korbnähe zu, verloren offensiv zu oft den Ball und lagen nach dem ersten Viertel mit 14:19 zurück.

Vor allem Joe Ragland war von Bonn nicht in den Griff zu bekommen. Peristeris Topscorer hatte nach 14 Minuten bereits 14 Punkte erzielt und damit zwei weniger als das gesamte Bonner Team. Zur Pause lag der Basketball-Bundesligisten mit 34:46 zurück.

Die Gäste verschliefen den Start in die zweite Hälfte und ließen weiterhin zu viele zweite Wurfchancen zu. So wuchs der Bonner Rückstand zum Ende des dritten Durchgangs auf 21 Zähler Differenz an.

Zwar holten sie sich durch einen 8:1-Start ins vierte Viertel das Momentum, näher als 14 Punkte kamen die Bonner aber nicht mehr heran. Till Pape und Glynn Watson waren mit je 13 Zählern Bonns Topscorer.