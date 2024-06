Mit 37 Jahren: Bodybuilderin Cíntia Goldani tot!

Die Bodybuilderin Cíntia Goldani ist mit 37 Jahren verstorben. © Fotomontage: Instagram/cintiagoldanipro

Dies berichteten Sport-Veranstalter des "Musclecontest International" auf Instagram. Auch Medien wie CNN Brazil schrieben unter Angaben des Witwers der Athletin, Gustavo Cesar, über den Todesfall. Die Bodybuilderin erlag demnach am Mittwoch, dem 26. Juni (Ortszeit) den Komplikationen.

Laut CNN Brazil trat Cíntia in der Bodybuilding-Kategorie "Figure" an. Der nächste Wettkampf, an dem sie teilnehmen sollte, sei der NPC Musclecontest Brazil am 20. und 21. Juli (Ortszeit) gewesen.

Neben ihren Wettkämpfen sei Cíntia auch als Posing-Trainerin für Bodybuilder tätig gewesen und habe etwa zu Plänen zur Gewichtsabnahme beraten.