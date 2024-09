Herzinfarkt mit 36 Jahren: "Monströsester Bodybuilder der Welt" tot

Ilia Yefimchyk (†36) schaffte zuletzt fast 300 Kilogramm beim Bankdrücken. © Montage: Screenshot/YouTube/lliaGOLEMOfficial

Der circa 150 Kilogramm schwere Mann aß ganze siebenmal am Tag und nahm dabei etwa 16.500 Kalorien zu sich, wie "Daily Mail" berichtet.

Zum Vergleich: Der Richtwert für einen Mann in seinem Alter liegt bei gerade mal 2400 Kalorien. Er war auch als "The Mutant" (deutsch: Der Mutant) bekannt.



Nun die traurigen News: Laut Berichten hatte er am 6. September einen Herzinfarkt, als er sich gerade zu Hause befand. Seine Frau Anna rief sofort den Krankenwagen und versuchte ihn mit einer Herzdruckmassage am Leben zu halten. Er wurde per Helikopter ins Krankenhaus geflogen und fiel ins Koma.

"Ich habe die ganze Zeit gebetet und gehofft, dass Ilia sich erholen würde", erklärt seine Frau Anna gegenüber den belarussischen Lokalmedien.

Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als ob sich sein Zustand verbessern könne, doch dann folgte die schreckliche Nachricht: "Ich verbrachte jeden Tag hoffnungsvoll an seiner Seite und sein Herz begann für zwei Tage wieder zu schlagen, aber der Arzt brachte mir die schreckliche Nachricht, dass sein Gehirn gestorben war", erinnert sie sich.

Am vergangenen Mittwoch wurde sein Tod schließlich bestätigt.