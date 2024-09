06.09.2024 17:35 20.740 Bodybuilder mit krasser Transformation stirbt im Alter von nur 19 Jahren

In Brasilien ist der erst 19 Jahre alte Bodybuilder Matheus Pavlak gestorben. Man fand ihn am vergangenen Sonntag tot in seinem Haus.

Von Calvin Schröder

In Brasilien ist der erst 19 Jahre alte Bodybuilder Matheus Pavlak gestorben. Man fand ihn am vergangenen Sonntag tot in seinem Haus.

Von Calvin Schröder

Blumenau (Brasilien) - Der brasilianische Bodybuilder Matheus Pavlak wurde gerade mal 19 Jahre alt. Am vergangenen Sonntag fand man ihn leblos in seinem Haus im südbrasilianischen Staat Santa Catarina. Er starb durch einen Herzinfarkt, jetzt spekulieren viele, wie es so weit kommen konnte. Sein Übergewicht belastete Matheus in seiner Kindheit, deshalb fing er an, hart zu trainieren. © Montage: Instagram/matheus.pavlak Er schaffte es, sein komplettes Leben innerhalb von fünf Jahren zu verändern. Auf Instagram teilte er seinen Werdegang. In seiner Kindheit hatte er Probleme mit seinem Gewicht und die wollte er mithilfe des Bodybuildings überwinden, berichtete der "Mirror". Im Jahr 2019 fing er also an, härter zu trainieren, wie sein Ex-Trainer Lucas Chegatti erzählt. Er hatte ihn zwei Jahre später kennengelernt, war sein erster Trainer geworden und wollte ihn zum Champion machen. Pavlak hätte eine "glänzende Zukunft" vor sich gehabt. Er nahm regelmäßig an Wettkämpfen seiner Heimat, dem Bundesstaat Santa Catarina im Süden Brasiliens, teil. Dabei schaffte er es sogar, den Titel des Mr. Blumenau bei einem U-23-Turnier in seiner gleichnamigen Heimatstadt zu holen. Im Mai dieses Jahres gelangte er bei anderen regionalen Wettbewerben noch mal jeweils auf den vierten und den sechsten Platz. "Ich war Matheus' erster Trainer und ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Möglichkeit hatte, mich um ihn wie um einen Sohn zu kümmern", erzählt der ehemalige Trainer. Der Tod des jungen Bodybuilders sorgt für hitzige Diskussionen Währenddessen behaupten User auf Instagram, dass sein früher Tod sich auf den Missbrauch von Anabolika zurückführen lasse, oder machen einen Impfstoff dafür verantwortlich. Andere sind einfach nur erschrocken über die Kommentare unter dem Bild eines jungen Menschen, der erst kürzlich verstorben ist. "Wie können Menschen existieren, die fähig sind, das Andenken an einen Jungen zu beleidigen, der nicht mehr hier ist, um sich zu verteidigen?", fragt sich einer seiner Bekannten.

