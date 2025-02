Er wurde nur 40 Jahre alt: Bodybuilding-Weltmeister gestorben

Curitiba (Brasilien) - Große Trauer in der Bodybuilding-Szene: Ex-Weltmeister Suel Nogueira ist im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Der Brasilianer war in der vergangenen Woche in einen heftigen Unfall verwickelt. Notfallmediziner kämpften um sein Leben, doch der Sportler verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.