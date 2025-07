Heiße Sprints der Olympiasieger in der Dresdner Hafencity: Draeger sieht's als Vorbelastung

Dresden - "Ich werde den Sieg nicht herschenken", meinte Jonas Draeger (26) mit Blick auf die kleine, heiße und geile Kanu-Show bei den Finals in der Dresdner Hafencity (1. bis 2. August).

Jonas Draeger (26) hat in den nächsten Tagen ein straffes Programm. Erst will er bei den Finals Vollgas geben, vier Tage später muss er in München um seinen WM-Platz paddeln. © dpa/Ulrich Gamel

Im Duell Boot gegen Boot paddeln die besten Deutschen über die etwas verkürzte Sprintstrecke - 160 statt 200 Meter. Und der DKV schickt seine gesamte A-Mannschaft an den Start. Natürlich dabei der dreifache Dresdner Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz (31) und seine Elbe-Trainingskollegen Draeger und Tobias Hammer (22).

"Das wird eine gute Vorbelastung", meinte Draeger, der dem Publikum und seinen Fans etwas bieten will. "So erleben sie mich mal von Nahem. Bei der WM in Mailand sind sie nicht dabei." Aber warum Vorbelastung? Immerhin ist bis zum Saisonhighlight (20. bis 24. August) noch reichlich Zeit.

"Für mich steht am 6. August in München ein Ausscheidungsrennen an", verrät der 26-Jährige. Auf der Regatta-Strecke geht es um die drei freien WM-Startplätze 500-Meter-Einer, 200-Meter-Einer und für die 5000 Meter.

Seine Kontrahenten: Liebscher-Lucz und der Magdeburger Moritz Florstedt (23). Dass dies so passiert, erfuhren die drei erst kurzfristig.