Arnold Classic 2023: Urs Kalecinski holt Silber nach Deutschland

Urs Kalecinski klettert weiter die Sieges-Treppchen hoch.

Für "Arnold Classic" kann man sich nicht bewerben. Eine Jury sucht im Vorhinein diejenigen Athleten aus, die sich auf der Bühne messen sollen.

Dieses Jahr traten weniger als zehn Wettkämpfer gegeneinander an. Darunter wurde diese Ehre gleich zwei deutschen Bodybuildern zuteil, wie das Fitness-Magazin Gannikus berichtete.

Die beiden 24-jährigen Mike Sommerfeld und Urs Kalecinski traten in der Kategorie "Classic Physique" auch gegeneinander an.

Bereits die Vorab-Beurteilung, bei der sich die Wettkämpfer maximal entwässert präsentieren, vermittelte Stunden vor Wettkampf eine klare Prognose für den Show-Down am Abend.

Urs Kalecinski gehörte mit dem Portugiesen Ramon Rocha Querioz, Dino genannt, zu den Top-Favoriten. Ein direkter Vergleich am Abend sollte die Entscheidung über Platz 1 und Platz 2 ergeben.

Mike Sommerfeld konkurrierte um maximal Platz drei. Letztlich belegte der Heidelberger in einem Vergleich mit vier weiteren Athleten, den vierten Rang. Der letzte Platz auf dem Treppchen wurde an den US-Amerikaner Alex Cambronero vergeben.

Kalecinski belegte am Ende den zweiten Platz, aber holte sich auch die mit 10.000 US-Dollar dotierte Trophäe für die stärksten Posen. Rang 1, mit einem Preisgeld in Höhe von 300.000 US-Dollar ging an Dauerkonkurrent Ramon Dino.