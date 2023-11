Jahn-Coach Joe Enochs vor Spitzenduell: "Dynamo ist besser als im Vorjahr"

Regensburg - Das Team der Stunde gegen die beste Heimelf: Jahn Regensburg ist mit acht Siegen in Serie die einzige Mannschaft, die mit Dynamo Dresden Schritt halten kann und ihr mit Sonntag den ersten Platz abspenstig machen will. TAG24 sprach vorab mit dem Regensburger Erfolgscoach Joe Enochs (52).

Enochs : "Wir bleiben auf dem Teppich und wissen, wie viele Spiele bisher verdammt eng waren. Jedes einzelne Spiel müssen wir hart arbeiten, um gewinnen zu können. So froh, wie wir über die derzeitige Situation sind, wissen wir auch, dass es ganz schnell in die entgegengesetzte Richtung gehen kann."

Enochs : "Dresden hat die letzten elf Heimspiele in Folge gewonnen und steht zu Recht da oben. Wir sind froh, bis jetzt so viele Punkte gesammelt zu haben, und genießen die Situation. Aber unser Gegner ist zu Hause schon eine Macht, gar keine Frage."

Joe Enochs : "Sie meinen das 2:1 mit Zwickau vor drei Jahren (lacht)? Das ist doch schon so lange her, war aber ein toller Erfolg. Genauso letztes Jahr, als wir auswärts 0:0 gespielt hatten. Aber das wird ein anderes Spiel."

Feierte zuletzt mit dem SSV Jahn in der Liga acht Siege in Folge: Joe Enochs (3.v.l.). © IMAGO/Ulrich Gamel

TAG24: Sie sind aus Ihrer langjährigen Zeit beim FSV Zwickau für Ihren Fokus auf kompakte Defensive verbunden mit aggressivem Pressing auf den Gegner bekannt. Wie viel "Enochs-Fußball" steckt im Jahn?



Enochs: "Deswegen hat es für mich mit Regensburg super gepasst. Die Philosophie ist ähnlich, hoch zu pressen und den direkten Weg zum Tor zu wählen. Genau das hat uns in Zwickau ausgezeichnet. Ich bin ehrlich, die Zeit in Zwickau will ich nicht missen. Was dort wichtig war: Es geht um die Mannschaft. Wenn du eine gute Mannschaft bist, erreichst du deine Ziele."

TAG24: Was macht in Ihren Augen Dynamo in diesem Jahr stärker als letzte Saison?



Enochs: "Ich glaube, dass sie ausgeglichener sind. Letztes Jahr hatten sie mit Ahmet Arslan den Ausnahmespieler. Jetzt sind sie noch breiter aufgestellt und in meinen Augen eine noch bessere Mannschaft geworden. Das sieht man Woche für Woche."