Bayer-Boom in Wolfsburg! Werkself zähmt die Wölfe und ist Bayern-Jäger Nummer eins
Wolfsburg - Bayer souverän! Im Duell mit dem VfL Wolfsburg fegt die Werkself am 11. Spieltag kurzzeitig durch die Volkswagen Arena.
Schon zur Halbzeit führte das Team von Kasper Hjlumand eindrucksvoll mit 3:0.
Taktisch von Beginn an bestens eingestellt sorgten Jonas Hofmann (9.), Edmond Tapsoba (25.) und Malik Tillman (33.) bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde für klare Verhältnisse.
Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Denis Vavro (58.) und das nach Einsatz des VAR einkassierte Tor durch Jonas Wind (62.) nichts mehr.
Am Ende geht die Werkself hochverdient mit drei Punkten zurück ins Rheinland und grüßt nach elf Spieltagen vom zweiten Tabellenplatz, ist damit engster Verfolger des Rekordmeisters aus München.
Erstmeldung von 22. November, 16.28 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 17.48 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Swen Pförtner/dpa