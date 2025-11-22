Bayer-Boom in Wolfsburg! Werkself zähmt die Wölfe und ist Bayern-Jäger Nummer eins

Der VfL Wolfsburg bäumt sich aktuell etwas auf. Gelingt den Wölfen gegen Bayer 04 noch das Comeback?

Von Maurice Hossinger

Wolfsburg - Bayer souverän! Im Duell mit dem VfL Wolfsburg fegt die Werkself am 11. Spieltag kurzzeitig durch die Volkswagen Arena.

Die Werkself lässt den Wölfen am Samstagnachmittag noch keine Chance.
Die Werkself lässt den Wölfen am Samstagnachmittag noch keine Chance.  © Swen Pförtner/dpa

Schon zur Halbzeit führte das Team von Kasper Hjlumand eindrucksvoll mit 3:0.

Taktisch von Beginn an bestens eingestellt sorgten Jonas Hofmann (9.), Edmond Tapsoba (25.) und Malik Tillman (33.) bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde für klare Verhältnisse.

Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Denis Vavro (58.) und das nach Einsatz des VAR einkassierte Tor durch Jonas Wind (62.) nichts mehr.

Am Ende geht die Werkself hochverdient mit drei Punkten zurück ins Rheinland und grüßt nach elf Spieltagen vom zweiten Tabellenplatz, ist damit engster Verfolger des Rekordmeisters aus München.

Erstmeldung von 22. November, 16.28 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 17.48 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Swen Pförtner/dpa

