Bundesliga live: Bayern kann heute Meister werden, doch Leverkusen hat etwas dagegen

Voraussetzung dafür ist allerdings nicht nur ein Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 am heutigen Samstagnachmittag. Die Mannschaft von FCB-Chefcoach Vincent Kompany (39) ist nämlich auch auf Schützenhilfe des FC Augsburg angewiesen, der beim amtierenden Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen mindestens Unentschieden spielen müsste.

In beiden Stadien wurde soeben der zweite Durchgang angepfiffen.

Auf beiden Schauplätzen ist nun vorerst Schluss, die ersten 45 Minuten sind vorüber.

Die Bayern lassen im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 so gut wie nichts anbrennen, führen unterm Strich verdient mit 2:0. Und auch die Leverkusener sind voll auf Kurs, treten mit einer komfortablen 2:0-Führung den Gang in die Katakomben an.

Stand jetzt heißt dies also: Aufgrund des Spielstands in der "BayArena" ist Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft noch nicht gefallen.