Trotz klarem Bayern-Sieg: Meister-Entscheidung vertagt!

Bei einem Punktverlust der Werkself wäre die Mannschaft von FCB-Chefcoach Vincent Kompany (39) der sportliche Coup schon am viertletzten Spieltag nicht mehr zu nehmen gewesen.

Vor heimischer Kulisse setzten sich die Münchner am heutigen Samstagnachmittag zwar gegen den 1. FSV Mainz 05 deutlich mit 3:0 (2:0) durch, Konkurrent Bayer 04 Leverkusen ließ beim 2:0 (2:0) gegen den FC Augsburg allerdings ebenfalls nichts anbrennen - und vertagt damit die Meister-Entscheidung.

Ein getretener Eckball von Olise bringt das dritte Tor zu Gunsten des FC Bayern, den Dier am kurzen Pfosten ins kurze Eck einnickt

So einfach kann's gehen, 3:0 für den FC Bayern!

Und die Spielstände lassen erahnen, dass eine Meister-Entscheidung am viertletzten Spieltag der Bundesliga wohl vertagt wird. Leverkusen und München führen nämlich jeweils 2:0.

In beiden Stadien wurde soeben der zweite Durchgang angepfiffen.

Auf beiden Schauplätzen ist nun vorerst Schluss, die ersten 45 Minuten sind vorüber.

Die Bayern lassen im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 so gut wie nichts anbrennen, führen unterm Strich verdient mit 2:0. Und auch die Leverkusener sind voll auf Kurs, treten mit einer komfortablen 2:0-Führung den Gang in die Katakomben an.

Stand jetzt heißt dies also: Aufgrund des Spielstands in der "BayArena" ist Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft noch nicht gefallen.