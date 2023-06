Vegan essen im Stadion: Diese Bundesliga-Vereine gehen mit dem Trend

Berlin - Immer mehr Fußballvereine bieten vegane Speisen an. Der Tierschutzverein PETA vergab daher zum 15. Mal den Meistertitel für das vegan-freundlichste Stadion der Fußball-Bundesliga.

Beim FC Schalke 04 gibt es viele Speisen, die Veganern Freude bereiten, aber auch eine Currywurst, die viele Anhänger hat. © Fabian Strauch/dpa

Die jüngste Bundesliga-Saison ist Geschichte. Der Deutsche Meister heißt FC Bayern München. Allerdings ist das Stadion des Rekordmeisters nicht die erste Wahl für Fans, die sich umweltbewusster ernähren möchten.

Denn die Bayern landen mit der Allianz Arena nämlich nur auf Rang sechs beim veganem Stadionranking 2023.

Platz eins sicherte sich hingegen der FC Schalke 04. Auch wenn die Mannschaft in dieser Spielzeit absteigen musste, landete die VELTINS-Arena des Vereins aus Gelsenkirchen in diesem Ranking an der Tabellenspitze.

Gleich dahinter reihte sich der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund, die wie auch in der 1. Bundesliga nur auf Platz zwei schafften. Die MEWA Arena des 1. FSV Mainz 05 belegt den Bronzerang.

Auf den untersten Rängen tummeln sich die Arenen der Fußballvereine 1. FC Union Berlin und TSG 1899 Hoffenheim.