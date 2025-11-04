"Eingekesselt" in den Katakomben: DFB-Stars erinnern sich an Terror-Nacht von Paris 2015

Paris (Frankreich) - Am 13. November 2015 erschütterten die Terror-Anschläge in Paris mit 130 Todesopfern Europa bis ins Mark. Ihren Ausgang nahmen die Attentate am Stade de France, wo die deutsche Nationalmannschaft gerade gegen Frankreich spielte. Zehn Jahre später gewähren die damaligen DFB-Spieler tiefe Einblicke, wie sie die bangen Stunden in Paris erlebten.

Nach dem Spiel gegen Frankreich wurden die DFB-Kicker sofort in die Kabine geholt. Erst dort erfuhren sie, was draußen vor sich ging: eine Reihe von Terroranschlägen erschütterte Paris. © MIGUEL MEDINA / AFP

Während die ganze Welt längst wusste, was sich gerade in Paris zutrug, als sich vor dem Stade de France drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hatten, spielten die beiden Teams ihr Freundschaftsspiel ahnungslos zu Ende, es sollte keine Massenpanik ausgelöst werden.

Über die Geräusche vor dem Stadion hatten sich die Spieler zunächst kaum weitere Gedanken gemacht.

"Ob es knallt oder nicht, das Spiel geht weiter, solange hier keiner unterbricht oder mir jemand sagt, es ist was passiert", erklärt Julian Draxler (32) in der Sky-Doku "Die Nacht von Paris - Terror im Stade de France" und fügt überraschend ehrlich ein "Leistungsdruck" hinzu.

Erst in der Kabine, die Profis wurden sofort nach Abpfiff in die Katakomben gebracht, informierte der damalige Teammanager Oliver Bierhoff (57) die Spieler über den Anschlag. Zu dem Zeitpunkt war nicht auszuschließen, dass noch weitere Attentäter vor dem Stadion unterwegs seien, Shkodran Mustafi (33) erinnert sich an die Angst, dass jemand in die Kabine gestürmt komme.

"Man hatte Angst, weil sie ja auch ins Stadion wollten, dass wir das Main Target [dt. Hauptziel] waren, und deshalb hattest du Angst, dass da noch was kommt", entsinnt sich auch Jérôme Boateng (37), der als Erster von den Geschehnissen erfahren hatte, weil er in der Halbzeitpause angeschlagen in der Kabine geblieben war.