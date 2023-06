Erschreckende Parallelen zur Nationalelf: Deutsche U21 scheitert in der EM-Vorrunde

Batumi - Deutschlands U21-Nationalmannschaft ist bei der EM schon in der Vorrunde gescheitert. Die Fußballer von Trainer Antonio Di Salvo waren beim 0:2 (0:2) gegen den Titelfavoriten England am Mittwoch in Batumi chancenlos und haben damit auch das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris deutlich verpasst.