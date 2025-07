30.07.2025 11:19 Schluss mit Kölner Keller! Darum zieht der Bundesliga-VAR nach Frankfurt

Der Video-Assistent der Bundesliga startet in seine Abschiedssaison im Kölner Keller. Ab der Saison 2026/27 wird er am DFB-Campus in Frankfurt am Main sitzen.

Von Christian Kunz, Jonas Reihl

Köln/Frankfurt am Main - Seit seiner offiziellen Einführung vor acht Jahren sitzt der Video-Assistent (VAR) der Bundesliga im berühmt-berüchtigten Kölner Keller. Doch damit ist bald Schluss. Alles in Kürze Bundesliga-VAR zieht nach Frankfurt um.

Neuer Standort ist der DFB-Campus.

Kölner Keller wird nach Saison 2025/26 geschlossen.

Gründe sind Platzbedarf und professionelle Ansprüche.

DFB will Transparenz verbessern. Mehr anzeigen In seiner aktiven Zeit als Schiedsrichter hat Knut Kircher (56) zwischen 2002 und 2016 insgesamt 244 Bundesliga-Spiele geleitet. © Arne Dedert/dpa Die Schiedsrichter werden nämlich zur Spielzeit 2026/27 an den DFB-Campus nach Frankfurt am Main umziehen. Heißt: Nach der anstehenden Saison wird in der Domstadt der Stecker gezogen. Die Gründe dafür seien vielfältig, betont Deutschlands Schiedsrichter-Chef Knut Kircher (56) nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Nicht zuletzt der Platzbedarf und die professionellen Ansprüche sind gestiegen: Wir brauchen Räume für Besprechungen und Schulungen, für den Aufenthalt und zum Umkleiden - aber auch für Medienarbeit und Besucher an Spieltagen, denn wir wollen auch die Transparenz weiter verbessern", erklärt der 56-Jährige. DFB - Deutscher Fußball-Bund Urteil im Sommermärchen-Prozess: DFB muss wegen Steuerhinterziehung zahlen DFB - Deutscher Fußball-Bund Vorschuss-Lorbeeren für Kimmich: DFB-Kollegen bekunden ihre "Hochachtung" zum Jubiläum Seit der Saison 2017/2018 wird der Video Assistant Referee (VAR) in der Bundesliga eingesetzt, die 2. Bundesliga folgte zwei Jahre später. Im Video-Assist-Center in Köln-Deutz können bis zu zehn Spiele parallel verfolgt werden. © Federico Gambarini/dpa Schiedsrichter-Boss Knut Kircher wird Kölner Keller "nicht vermissen" Als Arbeitsplatz für Video-Assistenten hatten sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von Beginn an für eine zentrale Einrichtung im Video-Assist-Center (VAC) entschieden, welches bislang in Köln-Deutz stationiert ist. Hier können bis zu zehn Spiele parallel von je einem VAR-Team verfolgt werden. "Das VAC in Köln ist an seine Grenzen gestoßen, es lässt sich nicht mehr erweitern. Deshalb stand fest, dass ein Umzug nötig werden wird. Das neue VAC in den DFB-Campus zu integrieren, lag dabei buchstäblich nahe", erklärt Kircher, Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH. Von der Öffentlichkeit wurden die Räume gerne als "Kölner Keller" genannt. "Diese Bezeichnung war immer auch spöttisch bis abwertend gemeint, schon deshalb werden wir sie nicht vermissen", so Kircher abschließend.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa